Polski Żyd w trakcie promocji książki o Jedwabnem: W Polsce nie ma i nie było antysemityzmu!

mastep 27.11.19 9:15

Dokładnie tak. Jeśli ktoś da w mordę murzynowi, Polakowi ... to nie jest to antysemityzm tylko rasizm, debilizm (niepotrzebne skreślić albo nie). Artur Sandauer twierdził. że jeśli ktoś krzyczy "Jerzy Urban to świnia"- to nie jest to antysemityzm, bo Jerzy Urban to rzeczywiście świnia. Inaczej mówiąc: jeśli krytykujemy kogoś za świństwa które robi lub mówi, a nie interesuje nas jego pochodzenie to nie jest to antysemityzm