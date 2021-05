Polski premier i szefowa KE ramię w ramię walczą o szczepionki dla biedniejszych krajów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła za pośrednictwem mediów społecznościowych poparcie dla działań szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Chodzi o wzmożenie wysiłku na rzecz rozpowszechniania szczepionek przeciw COVID-19.

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o wzmożenie wysiłku w kwestii rozpowszechnienia szczepionek przeciw COVID-19 podkreślając, że szczepionki trzeba dostarczyć również do biedniejszych krajów. Zaznaczył, że pomoc tym krajom leży w interesie krajów bogatych.

- „Nie chcemy dopuścić do czwartej fali, albo sprawić żeby była jak najmniejsza. Jeżeli gdzieś jej echa będą na świecie to nie chcemy żeby dotarła do nas”

- stwierdził szef polskiego rządu.

Apel premiera Mateusza Morawieckiego poparła szefowa KE Ursula von der Leyen.

- „Z zadowoleniem odbieram wezwanie polskiego premiera do wzmożenia wysiłków na rzecz rozpowszechniania szczepionek na całym świecie. Cieszę się z pracy z premierem Mateuszem Morawieckim na rzecz dzielenia się szczepionkami z sąsiadami i partnerami, w tym z naszymi przyjaciółmi z Partnerstwa Wschodniego”

- napisała.

kak/PAP