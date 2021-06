Polski podbój kosmosu. Dwie polskie satelity trafią na orbitę

- "To początek naszej ekspansji" - powiedział PAP jeden z dyrektorów wrocławskiej firmy SatRevolution. Dwie satelity wyprodukowane w Polsce trawią na orbitę już w środę 30 czerwca. Start jest planowany na dzisiaj na godz. 18.00 czasu polskiego.

Satelity zostaną wyniesione na orbitę przez należącą do koncernu Virgin Orbit rakietę LauncherOne. Będzie to już jej drugi pełny lot.

- Rakieta wystartuje ze specjalnie przystosowanego Boeinga 747-400 o nazwie Cosmic Girl. Ten z kolei wyruszy z lotniska na kalifornijskiej pustyni Mojave. LauncherOne wystrzeli z wysokości ok. 11 km nad Pacyfikiem. Stamtąd dotarcie rakiety na orbitę zajmie około 60 minut – czytamy na portalu tysol.pl.

W rozmowie z PAP dyrektor marketingu SatRevolution Bartosz Lanc stwierdził, że wydarzenie to „będzie przełomem zarówno dla firmy, polskiego przemysłu kosmicznego, jak też dla koncernu Virgin”.

- "Dla nas to bardzo ważne wydarzenie, bo te dwa satelity będą stanowić początek budowy całej konstelacji satelitów do obserwacji Ziemi. Jeszcze w tym roku planujemy wyniesienie 14 takich urządzeń, w przyszłym - 60, zaś do 2026 r. chcemy wysłać 1500" - powiedział Lanc. Dodał też, że w przyszłym roku zamiarem spółki jest wybudowanie fabryki nanosatelitów pod Wrocławiem.

Prezydent Andrzej Duda wystosował z tej okazji do wrocławskiej firmy specjalny list gratulacyjny, który zostanie odczytany przez konsula generalnego RP w Los Angeles Jarosława Łasińskiego.

