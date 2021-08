Polska pomoże białoruskiej atletce! Przydacz: Cimanouska otrzymała wizę humanitarną

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował w mediach społecznościowych, że białoruska atletka Kryscina Cimanouska otrzymała już wizę humanitarną.

Reprezentująca Białoruś na igrzyskach olimpijskich w Tokio Kryscina Cimanouska miała zostać siłą odesłana na Białoruś za krytykę sztabu trenerskiego. Wczoraj zawieziono ją na lotnisko, jednak sprinterce udało się uciec. Zgłosiła się na policję, gdzie poprosiła o ochronę. Następnie udała się do polskiej ambasady w Tokio. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował wówczas, że Polska jest gotowa pomóc białoruskiej lekkoatletce.

- „Polska jest gotowa pomóc Kryscinie Cimanouskej, białoruskiej lekkoatletce, której reżim Łukaszenki nakazał powrót z igrzysk olimpijskich do Mińska. Zaoferowaliśmy jej wizę humanitarną i możliwość kontynuowania kariery sportowej w Polsce, jeśli tak postanowi”

- napisał na Twitterze.

Dziś wiceminister Przydarz przekazał, że Cimanouska otrzymała już wizę humanitarną.

- „Białoruska atletka Kryscina Cimanouska jest już w bezpośrednim kontakcie z polskimi dyplomatami w Tokio. Otrzymała wizę humanitarną. Polska zrobi wszystko, aby pomóc jej kontynuować karierę sportową. Polska zawsze oznacza Solidarność”

- przekazał polityk.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. 🇵🇱 always stands for Solidarity.