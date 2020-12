,,Polska nie jest skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń''. MOCNY tekst Jakiego

„Polska nie jest skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń. Dość już tych kompleksów” – pisze Patryk Jaki we wpisie, jaki zamieścił na swoim Facebooku. Europoseł zaznacza, że Polska w okresie kiedy wierzyła w siebie, zdołała zmienić świat.

„Nikomu do głowy nie przyszło w XVI wieku, że Polska może być gorsza od Niemiec. To Polska dyktowała warunki. Nie czekała na to co może myśleć, robić i kserować od <<zachodu>>”

- dodaje Jaki.

Jak podkreśla, dziś nasze elity „[…] maślanymi oczkami patrzą na to, co o nas napisze jakaś lewicowa gazeta na Zachodzie czy na co pozwoli holenderski urzędnik”

Dalej apeluje:

„Zacznijmy wierzyć w siebie. Zacznijmy wierzyć w Polskę”.

W bardzo szerokiej refleksji na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz kondycji samej wspólnoty Jaki ostrzega, że jesteśmy właśnie świadkami tworzenia „państwa europejskiego”. Przypomniał, że w momencie gdy Polska zdecydowała się na akces do UE, wszyscy zarzekali się że chodzi tylko o swobodny przepływ usług, towarów oraz ludzi. Nasz kraj miał też mieć siłę głosu niemal tak dużą jak Niemcy.

Jaki zaznacza, że od kiedy Polska i inne kraje do Unii Europejskiej już dołączyły, wszystko zaczęło się zmieniać. Europoseł podkreśla, że Unia w widoczny sposób prowadzi działania na polu kultury i uderza w ważne dla Polski i Polaków wartości. Zdaniem polityka nie powinniśmy mieć złudzeń:

„[…] walec kulturowy, który rozjechał już większość państw Zachodu, zbliża się do ostatniego przedmurza chrześcijańskich i tradycyjnych wartości, tj. Polski i Węgier”.

Jak ocenia:

„Polska nie jest skazana na rolę podwykonawcy niemieckich zleceń. Dość już tych kompleksów”.

Warto zapoznać się z całym tekstem Patryka Jakiego, który zamieszczamy poniżej:

dam/facebook,Fronda.pl