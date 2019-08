,,Polska nie chce tęczowej zarazy''. TYSIĄCE Polaków na wiecu poparcia abp. Jędraszewskiego

10.8.19 17:38

Zdrowe moralnie osoby żyją dłużej ,nienawiść zabija samych nienawistnych powoduje choroby do tego niezdrowy tryb życia i niehigieniczny ,do tego brak potomstwa to komu grozi wymarcie ,dziadki was przeżyją .

No i jak to homoseksualiści pojawili się dopiero teraz ,,że wiek ich to 20 -30 lat ,,a mówicie ,ze zawsze byli ,no chyba ,ze dożywają do 30 lat to by się zgadzało.