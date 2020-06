Gospodarka głupcze! Inwestycje zagraniczne - Polska znów zieloną wyspą

Autor zauważa, że tylko kilka krajów mogło sobie pozwolić na zwiększenie napływu projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Do tego grona należy „Polska, która na dodatek jest wśród nich na pierwszym miejscu pod względem liczby ogłoszonych inwestycji: od stycznia do końca kwietnia było ich 165 (wobec 145 rok temu)”. Takie informacje zostały opublikowane przez analityczną spółkę z grupy Financial Times fDi Markets.