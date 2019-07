Polska chce wziąć udział w misji wojskowej w Zatoce Perskiej

Tomek 25.7.19 9:44

Płaszczak uwierzył Putinowi a Ty uwierzyłeś Trumpowi. Aobaj służą diabłu. Zaś my jak zwykle między wódką a zakąską, będziemy ginąć za idiotów, którzy siedzą w gabinetach popijają 40 letnią whisky i palą cygara zawijane prze Kubanki na udach.



Bądźmy wreszcie mądrzy przed szkodą i olejmy gierki Rotschildów z City of London Co.



Jeśli będziemy posłuszni Bogu, to nikt na nas nie napadnie, chociażby naszą jedyną bronią była obieraczka do ziemniaków.