Polonia w USA: Konfederacja straciła głosy Polonii

Jeden z liderów Konfederacji Grzegorz Braun określił wojska Stanów Zjednoczonych w Polsce jako „wojska okupacyjne”. Do tych słów odniósł się w czasie VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady Tadeusz Antoniak, który przekonuje, razem z tą wypowiedzią Konfederacja nie może już liczyć na żadne głosy z Ameryki.

Po ratyfikacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Grzegorz Braun stwierdził, że można by ją nazwać umową „Kolonizacja plus”, albo „Okupacja plus”.

- „Pozwolę sobie przypomnieć to, co mówiłem niespełna dwa tygodnie temu i zaprotestować w imieniu Polonii, myślę, że całej - 10-milionowej Polonii. Chodzi o wypowiedź posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który wojska amerykańskie określił jako "wojska okupacyjne” – mówił Tadeusz Antoniak.

- „Jeżeli przyjmiemy tą retorykę, to my -Polonia- jesteśmy kolaborantami mieszkającymi w tym państwie, płacącymi dobrowolnie podatki. Protestujemy! Pan Grzegorz Braun nie miał prawa tego powiedzieć. Jesteśmy bardzo urażeni tą wypowiedzią. Przy każdej możliwej okazji należy podkreślać, że to nie jest prawda!” – zaznaczył.

kak/niezależna.pl