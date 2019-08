Polityk Wiosny deklaruje: ''Nie zabijaj''. Internauci bezlitośni

Polak 15.8.19 19:19

BRAWO DLA TEJ PANI ZA ODWAGĘ. KATOTALIBAN JĄ ZAKRZYCZY, KATOTALIBAN FORSUJE CHORĄ IDEOLOGIĘ WG KTÓREJ ABORCJA TO ZABAWA, I KAPRYS KOBIETY.



Drodzy frondowicze, aborcja czasem to najmniej złe wyjście. Co w przypadku gdy życie kobiety jest zagrożone przez ciążę, a w domu czekają inne dzieci, tak jak było w przypadku np Alicji Tysiąc? Chcecie by kobieta straciła zdrowie, a czasem nawet i życie, by zaspokoić waszą nienawiść do kobiet? Co w przypadku, gdy płód jest tak uszkodzony, że jedyne co go czeka na tym świecie to parę godzin konania a potem śmierć? Wiecie jaka to trauma dla kobiety?



A no tak, wy tego nie rozumiecie, bo wami kieruje pogarda dla kobiet, pogarda dla życia, wy wcale nikogo nie chcecie ratować, chcecie poniżać innych, bo wiecie że wy dzieci mieć nie będziecie, bo środowiska tak zwanego pro life, to głównie stare baby w menopauzie, albo młodzi stulejarze, którzy nigdy nawet waginy nie widzieli, a liczą na to, że tym sposobem coś sobie pociupciają z młodymi katoliczkami.