Polityk PSL: Zaraźcie mnie koronawirusem. Pozbędę się go w 5 minut

- To nie musi być szarlatan, a po prostu człowiek, który rzeczywiście mocno wierzy w swój pomysł. Ale od pomysłu do masowego leczenia droga daleka. To co my najpierw robimy, to są testy bezpieczeństwa. Musimy stwierdzić, czy dana terapia lub lek nie szkodzi. Jest do tego odpowiednia procedura opracowana przez towarzystwa naukowe czy Światową Organizację Zdrowia. Trzeba je spełnić.