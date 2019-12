Polityk PiS: Gdyby rząd zachowywał się jak Schetyna, Putin wysłałby Polsce kartkę na święta

Beno 30.12.19 20:08

I właśnie o to chodzi i te wszystkie złośliwości i kłamstwa historyczne Putina. Chodzi o Nord Stream 2. Polska nie musi się ciągle wysuwać przed szereg. Jeśli nie potrzebujemy Stream 2 i gazu z Rosji, to reszta co nas obchodzi? A wśród krajów Unii Europejskiej, to Polska jest liderem, by były sankcje wobec Rosji za Stream 2 i robimy wszystko, aby ten rurociąg nie został zbudowany. Niszczenie gospodarki innego państwa, to jednak poważna rozróba. Nie chcesz, nie kupuj, ale nie wzywaj do sankcji, do niszczenia. Nie mieszaj się w sprawy gospodarcze innych państw. My też byśmy nie chcieli, aby inne państwa mieszały się do naszej gospodarki i w ogóle do naszej polityki. To samo USA. Nie mają prawa mieszać cię w sprawy gospodarcze Rosji, Niemiec, Europy. Ręce precz od innych. Jest wolny rynek i konkurencja, a nie nakładanie sankcji, by w ten sposób pozbywać się konkurencji. To nieuczciwe. Zanim ktoś na mój wpisz napisze jakiś komentarz, niech się nad tym tekstem dobrze zastanowi. Pozdrawiam.