Politycy służący Państwu powinni latać legalnie. Zmienić prawo!

robaczek 7.8.19 11:33

;]



BO IM SIE NALEŻY!!



jak za komuny! tam tez sie wszystko nalezalo ;]



TYLKO TEN SYSTEM ZNACIE PATUSKI! PRL to wasza rzeczywistosc. Dziadki i babcie chca powrotu tego co znaja.



KOMUNO WROC!!! dodamy tylko czarnych na czoło i juz z bogiem na ustach mozna wszystko!



prawda patuski?





co wy kur...... odpierd_alacie!? ludzie! niszczycie ten kraj jak nikt nigdy! dzielicie spoleczenstwo: " bo tera nasi! bo tera my u koryta!!?" warto?





POWAŻNIE?! tak chcecie byc zapametani? jako faszyzujacy katole ktorzy zapatrzenie w jednego czlowieka dziala i niszcza POLSKE?



LUDZISKA!!!! DAJECIE SIE TAK MANIPULOWAC JAK DZIECI!!!



nei wiudzicie tego?:



- dlaczego dopiero od roku LGBT stanowi takie zagrozenie

- dlaczego uchodzcy nie sa juz zagrozeniem?

- dlaczego Rosja nie jest juz takim zagrozeniem?

- DLACZEGO KTOS OBRZYDZA NARODOWI POLSKIEMU ZACHOD???



myślicie troszke chocia?



brawo wy!



malutcy jestescie. strasznie malutcy!