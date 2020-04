Politycy składają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 10.4.20 10:16



Dokładnie to obiecał PiS dochodząc do władzy.

To było ich kolejne kłamstwo.

Jak podstępem zdobyli władzę to NIC nie zrobili.

Wrak pozostał w Rosji.

A oni dalej kłamali, zmieniali wersje, mataczyli i ściemniali.

Coraz jaśniej widać kto prawdopodobnie stoi za zamachem.

Is fecit, cui prodest.