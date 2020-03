Politycy Platformy ciągle próbują ,robić politykę' na koronawirusie

PancerCrystal 23.3.20 8:27

Konstytucja:

Zasady prawa wyborczego:

"Wybory są równe, powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym."



Te cztery warunki muszą być spełnione bu wybory mogły się odbyć i , co istotne, były ważne.

Tak mówi konstytucja.



Wybory 10 maja nie będą powszechne.



Szczyt zachorowań ma przypaść w Polsce najwcześniej na koniec kwietnia.

Wtedy może być objętych ścisłą kwarantanną kilkaset tysięcy Polaków.nie ma możliwości żebu do nich wszystkich przyjść z urnom. To aberracja!

Także kilka milionów polaków w krajach ue nie będzie mogło zagłosować co im gwarantuje polskie prawo wyborcze.

Rządy tych krajów nie wyrażą zgody na ich zorganizowanie, to już dziś wiadomo.



Wybory dziesiątego maja nie będą też równe.

Z tych samych przyczyn.

Kilka milionów Polaków zostanie pozbawione prawa do głosowania przez widzimisię posła kaczyńskiego.



Mówiąc że niema przesłanek konstytucyjnych do przesunięcia wyborów kaczyński kłamie.



Odnośnie wypowiedzi kaczyńskiego w RMF sparafrazuję jego wypowiedź:



POŚLE KACZYŃSKI!!!!

NIE BĘDZIESZ SWOJEJ MORDY ZDRADZIECKIEJ WYCIERAŁ POLSKĄ KONSTYTUCJĄ!!!



Wielokrotnie rozkazywałeś swoim sługusom ją łamać!