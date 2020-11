Politico: Rosja dezinformuje w sprawie szczepionki na koronawirusa

Politykę dezinformacji Kreml prowadzi od lat. Tym razem przedmiotem działań Rosji padły szczepionki – wszystkie oprócz rosyjskiej oczywiście. Działania dezinformacyjne szczególnie mocno nasilają się w krajach rozwijających się. Informacje na ten temat przekazali portalowi Politoco czterej eksperci w dziedzinie dezinformacji, pracujący dla kilku krajów oraz Unii Europejskiej.

Dezinformacyjne działania Kremla potwierdza także analiza mediów wspieranych przez Kreml, która została przygotowana przez zespół POLITICO.

Jak się okazuje media rosyjskie krytykują leki, które są produkowane na Zachodzie, ale wychwalają te rosyjskie. Po ogłoszeniu w odstępie jednego tygodnia dwóch sukcesów firm zachodnich w opracowywaniu szczepionki na COVID-19, radość była okazywana przez praktycznie wszystkie media oprócz rosyjskich - pisze Mark Scott z POLITICO.

Ma to na celu zaniżenie znaczenia szczepionek, które są opracowywane na Zachodzie – uważa Bret Schafer, specjalista do spraw mediów i dezinformacji w fundacji Alliance for Securing Democracy, która działa w ramach waszyngtońskiego think tanku German Marshall Fund.

mp/politico/onet