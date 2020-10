Policja zatrzymała Zbigniewa S. Miał przepuszczać pieniądze fundacji w kasynie

Jak donosi portal wPolityce.pl, z polecenia Prokuratury Regionalnej w Lublinie policja zatrzymała dziś znanego biznesmena Zbigniewa S. Śledczy przekonują, że dysponują dowodami wskazującymi na to, że mężczyzna przepuszczał w kasynie pieniądze należące do prowadzonej przez siebie fundacji charytatywnej. Przywłaszczanie miało mieć miejsce od października do grudnia ub. roku i miało sięgnąć kwoty 253 tys. zł.

Jak przekazała portalowi wPolityce.pl Prokuratura Krajowa, Zbigniew S. usłyszał już zarzuty przywłaszczania pieniędzy pochodzących z wpłat darczyńców, z czego miał uczynić źródło stałego dochodu oraz prania brudnych pieniędzy. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Zbigniewowi S. grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.

W śledztwie ustalono, że większą część przywłaszczonych środków w kwocie 217 tys. Zbigniew S. miał przeznaczyć na grę w warszawskim kasynie.

Zbigniew S. był wcześniej już wielokrotnie karany. W latach 2000 – 2020 sądy wydały 20 orzeczeń skazujących go za różne przestępstwa. Wyroki dot. głównie przestępstw przeciwko mieniu.

kak/wPolityce.pl