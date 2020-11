Policja: To Czarzasty spowodował uszczerbek na zdrowiu funkcjonariusza

„Bardzo często, gdy mamy do czynienia z posłami, staramy się szanować wszystkie prawa. Zapomina się również, że policjant ma swoje prawa. Różne sytuacje pokazują, że nie zawsze mamy szacunek do funkcjonariuszy. Osoby z immunitetem nie mogą się agresywnie zachowywać” – powiedział rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak odnosząc się do sytuacji z wicemarszałkiem Włodzimierzem Czarzastym.

Podkreślił, że wczorajsze zgromadzenie było nielegalne oraz nie miało charakteru pokojowego, czego dowodził sposób wypowiadania się oraz działania. Policjanci zmuszeni byli użyć gazu oraz środków przymusu bezpośredniego. Marczak zapowiedział, że w tego rodzaju sytuacjach policjanci dalej będą z tej możliwości korzystać.

Dalej zaś poinformował:

„Jeżeli chodzi o wczorajsze wydarzenia, najważniejsze dotyczą placu Powstańców Warszawy, ale dla nas najważniejsza była sytuacja pod Sejmem, gdzie marszałek Czarzasty spowodował uszczerbek na zdrowiu, co zakończy się wielomiesięczną rehabilitacją funkcjonariusza”.

Podał też, że informacje na temat sytuacji z Czarzastym przekazane zostaną marszałek Sejmu.

