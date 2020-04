Polak z USA: ,,Pada na ryj Nowy Jork''. A co mówią ,,Debile, którym się nie podoba polska strategia walki z COVID19? ''

złotko 19.4.20 14:43

Kopaczowa już się sprawdziła, jak w braterskim mozole z sowieckimi lekarzami przekopywała na ponad metr ziemię w Smoleńsku by nie daj Boże, nie dopuścić do zbeszczeszczenia zwłok ofiar. Potem się okazało, że szczątki kilku ofiar do trumien innych ofiar powkładano złośliwie jak już polskie samoloty leciały z trumnami z Moskwy do Warszawy. Robiono to przy tym niezwykle złośliwie i pośpiesznie oraz w nerwach na co wskazywały liczne pety po papierosach wrzucone do trumien. Wiadomo, nerwówka...