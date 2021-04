,,Polacy używają szczepionek, które nie są ich’’. Totalny odlot Pomaski! W ocenie posłanki za porażkę szczepień w Niemczech odpowiada… PiS

Posłanka PO Agnieszka Pomaska postanowiła nagrać film, który w założeniu miał być komentarzem do problemów niemieckiego rządu z organizacją szczepień. Wyszedł kabaret, choć biorąc pod uwagę fakt, że budzące śmiech tezy wypowiada parlamentarzystka, film śmieszy jakoś mniej. Winą za fatalny przebieg szczepień w Niemczech Pomaska obarcza… rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak mówi przekonuje, Niemcy szczepią mniej, bo szczepionki zabierają im Polacy.

Niemiecki rząd nie radzi sobie ze szczepieniem obywateli. Proces szczepień w Niemczech prezentuje się znacznie gorzej niż w Polsce, a o jego opieszałości mówią nawet zwolennicy CDU. Tymczasem polska opozycja nawet porażkę rządu Angeli Merkel próbuje wykorzystać do uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość. Posłanka PO Agnieszka Pomaska udowadnia na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu, że za porażkę Niemiec odpowiadają Polacy, bo… zabierają Niemcom szczepionki.

- „Ten rząd używa szczepionek, które nie są ich własnością, które zostały wynegocjowane przez Unię Europejską”

- mówi parlamentarzystka.

Tymczasem sukces programu szczepień w Polsce ma być w ocenie Pomaski jedynie… efektem łaski Niemców.

- „To największe i najbogatsze państwa Unii Europejskiej podzieliły się z takimi krajami jak Polska dostępem do szczepionki. To dlatego w takich krajach jak w Niemczech, szczepienie nie idzie tak dobrze, jak by mogło. Gdyby każdy kraj sam walczył o szczepionki, to tych szczepionek byłoby w tych największych krajach, jak w Niemczech, Francji, Włoszech czy Hiszpanii”

- przekonuje.

Posłuchajcie jak rolę Polski w UE postrzega pani poseł Pomaska, posłuchajcie co i jak mówi o szczepionkach, posłuchajcie jaka wg niej jest przyczyna słabego tempa szczepień w Niemczech ⏬ https://t.co/xOfcvuIIGk — Michał Adamczyk (@MiAdamczyk) April 6, 2021

Jak widać, uczniowie Donalda Tuska nie cofną się przed niczym, aby bronić europejskiego establishmentu i atakować tę „ziemię brudną i biedną”.

kak/Twitter