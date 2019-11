,,Polacy powierzyli nam rządzenie w niezwykłych czasach''. Expose premiera Morawieckiego [NA ŻYWO]

Przypomniał, że PiS otrzymał niezwykle silny mandat, który wynika z rekordowej liczby głosów oddanych na partię Jarosława Kaczyńskiego. „Dziękuję za to zaufanie!” - dodał.

"Polacy powierzyli nam rządzenie w niezwykłych czasach. Żyjemy w epoce przełomu. Świat pędzi do przodu w tempie, jakiego nie widzieliśmy nigdy w dziejach. Stare prawa gospodarcze odchodzą w przeszłość, nowe dopiero się tworzą. Jakie będzie miejsce Polski w świecie, który właśnie przechodzi IV rewolucję przemysłową. Jaką pozycję zajmie nasza ojczyzna w sieci powiązań, opartym na wiedzy i innowacjach. Czy produkty i rozwiązania „made in Poland” dotrą do każdego zakątka globu. Jak w tym świecie odnajdą się nasze rodziny".