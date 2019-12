Polacy dołączają do bojkotu Netflixa. ,,Żądamy, by Netflix usunął bluźnierczy film!'' PODPISZ PETYCJĘ

POfill 16.12.19 9:54

katoliki nie mogą pogodzić się kim był Jezus i jaką miał orientację seksualną oraz kim była jego Matka! kurczowo trzymają się wizerunku kryształowej rodziny którą kościół stworzył dla swoich celów! gdyby to dziś żyła rodzina Chrystusa to kościół nazwałby ich patologią LGBT a Jezusa ukrzyżował za to że głosi miłość i szacunek dla wszystkich ludzi i chce by księża żyli w skromności.