Pogrzeb w rygorze sanitarnym. Brytyjczycy pożegnali księcia Filipa

Dziś odbył się pogrzeb zmarłego w ub. piątek księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II. Książe zmarł w wieku 99 lat.

Według relacji BBC ostatnie życzenie księcia Filipa brzmiało: „Po prostu wciśnij mnie na pakę land rovera”. Przygotowano więc kondukt pogrzebowy przewodzony przez specjalnie zaadoptowany samochód wojskowy.

Z uwagi na pandemię koronawirusa w uroczystościach pogrzebowych w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze mogło uczestniczyć jedynie kilkadziesiąt osób. Aby wyrazić solidarność z księciem Harrym, któremu nie przysługują honorowe tytuły wojskowe, uczestnicząca w pogrzebie rodzina przybyła w cywilnych strojach. W procesji za trumną szła czwórka dzieci księcia – Karol, Anna, Andrzej i Edward, trójka wnuków: William, Harry i Peter Philips, zięć Timothy Lawrence, kuzyn David Armstrong-Jones oraz członkowie jego personelu.

Trumna została w całości wykonana z wełny, co było kolejnym życzeniem zmarłego. W całej Wielkiej Brytanii obowiązywała minuta ciszy, po której trumnę wprowadzono do kaplicy i złożono w tamtejszej krypcie. W trakcie opuszczania trumny odczytano wszystkie tytuły przysługujące księciu Filipowi.

Nabożeństwu przewodniczył dziekan David Conner wraz ze zwierzchnikiem Kościoła Anglii, arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym. Pierwszy odczytany w czasie uroczystości fragment z Biblii pochodził z Mądrości Syracha i nawiązywał do służby księcia w marynarce.

- „Ci, którzy pływają po morzu, opowiadają o jego niebezpieczeństwach, i dziwimy się temu, co słyszą nasze uszy. A tam, tak nadzwyczajne i dziwne dzieła, rozmaitość wszystkich zwierząt i świat potworów morskich!”.

Odczytano też perykopę o zmartwychwstaniu Chrystusa z Ewangelii według św. Jana. Zgodnie z życzeniem księcia nie wygłoszono kazania.

Queen Elizabeth II takes her seat alone in St. George's Chapel during the funeral of Prince Philip, the man who had been by her side for 73 years.



📷 Yui Mok / Pool via AP pic.twitter.com/QhciyoYPPN — NBC News (@NBCNews) April 17, 2021

An utterly heartbreaking image.



The Queen, who is vaccinated, is masked up and sitting by herself at her husband’s funeral.



The whole thing is utterly ridiculous now.



#PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/q1GPvKDc9G — James Melville 🌸 (@JamesMelville) April 17, 2021

Regiments with a special relationship to The Duke of Edinburgh form up in the Quadrangle at Windsor Castle.



Military bands play music including ‘I Vow to Thee My Country’ and ‘Jerusalem’. pic.twitter.com/Pak2TqVW8v — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2021

kak/PAP, DoRzeczy.pl