Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski odniósł się do skandalicznych słów posła Lewicy Macieja Gduli, który drwiąc dziś z głodzonego w Wielkiej Brytanii Polaka stwierdził, że należy postawić przy nim jedzenie i sprawdzić, czy zje.

- „Postawmy jedzenie obok i zobaczymy, czy zje” – powiedział dziś poseł Lewicy Maciej Gdula, komentując na antenie TVP Info sprawę głodzonego w Wielkiej Brytanii Polaka.

Wypowiedź posła Gduli skomentował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

- „POCHWAŁA KOMUNISTYCZNYCH ZBRODNIARZY I POGARDA WOBEC CHORYCH LUDZI – OTO WRAŻLIWOŚĆ POLITYKÓW LEWICY” – napisał polityk ma Facebooku.

- „To niebywały skandal, że takie bestialskie, nieludzkie i podłe słowa padły z ust w publicznej wypowiedzi na antenie” – dodał.

Wiceminister przypomniał, że jeszcze kilka dni temu poseł Gdula świętował „wyzwolenie” Warszawy przez Armię Czerwoną.

- „Panie Gdula, zapraszam na lekcję historii i ludzkiej wrażliwości – potrzebnej każdemu politykowi i człowiekowi” – zwrócił się do polityka Lewicy wiceminister Romanowski.

Sprawa hospitalizowanego w brytyjskim Plymouth Polaka jest od kilku tygodni szeroko opisywana przez mediach. R.S. jest mężczyzną w średnim wieku, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii, a na początku listopada ubiegłego roku doznał zatrzymania pracy serca na ok. 45 minut, wskutek czego według szpitala doszło do poważnego oraz trwałego uszkodzenia mózgu. Szpital nakazał odłączenie go od aparatury medycznej podającej pożywienie. Z decyzją szpitala zgodziła się żona mężczyzny. Nie zgadza się z nią jednak jego rodzina z Polski. Interwencje podjęły polskie władze, które wydały pacjentowi paszport dyplomatyczny i obecnie trwają działania zmierzające do przetransportowania go do Polski.

