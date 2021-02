PO podzielona ws. aborcji. ,,Część posłów w środę posypie głowy popiołem. Przyjdzie otrzeźwienie''

W dalszym ciągu nie wiemy, jakie stanowisko ws. prawa dotyczącego aborcji ma zamiar zająć Platforma Obywatelska. Choć zespół PO kierowany przez Małgorzatę Kidawę-Błońską ma zamiar zliberalizować kierunek partii, u części posłów wywołuje to poważny sprzeciw. RMF FM informuje o 20 posłach, którzy nie chcą skrętu PO w lewo.

Barbara Nowacka, której Inicjatywa Polska jest częścią Koalicji Obywatelskiej zaatakowała europosła Andrzeja Halickiego, który również jest przeciwko ostremu kursowi PO. Na Twitterze napisała:

„Beznadzieja i obłuda zgrywać europejczyka w PE gdy jest się za średniowieczem dla Polek w kraju”.

W obronę wzięła go Joanna Kluzik-Rostkowska pisząc:

„Nie zgadzam się, by ktoś mówił do Andrzeja Halickiego, że ma spadać”.

Jak widać, w PO w kwestii aborcji jest coraz goręcej.

W rozmowie z portalem TVP.Info poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński powiedział:

„To próba łamania prawa. Konstytucja chroni życie każdego człowieka. Ten zapis konstytucyjny został już na przestrzeni lat kilkukrotnie potwierdzony przez TK, w różnym składzie Trybunału. Jest więc oczywiste, że rozszerzanie aborcji i możliwości zabijania nienarodzonych dzieci będzie sprzeczne z prawem”.

Odnosząc się do kryzysu w PO dodał:

„Znam w PO wielu polityków, o których wiem, że są za ochroną życia. Do tej pory ciężko im było, ale często siedzieli dość cicho. Myślę jednak, że w takiej sytuacji przestaną milczeć i w obliczu propozycji zabijania dzieci nienarodzonych zabiorą głos”.

Stwierdził również:

„Mamy początek Wielkiego Postu. Przecież część posłów PO przyznaje się do wiary katolickiej. Myślę, że gdy w środę pójdą do kościołów posypać głowy popiołem, jakieś otrzeźwienie do nich przyjdzie”.

Halo! Jestem zwolenniczką legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tyg (plus edukacja, antykoncepcja, in vitro) ale - szanując nasz koalicyjny klub - nie zgadzam się by ktoś mówił do @AndrzejHalicki ze ma spadać (eufemizm). To jakieś dziwne, nowe obyczaje. https://t.co/dbRjcCIPDp — Joanna Kluzik (@joannakluzik) February 14, 2021

dam/TVP.Info,Fronda.pl