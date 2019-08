Platforma rozpowszechnia fake newsa. Ziemkiewicz: PO kłamie tak jak oddycha - coraz bardziej rozpaczliwie

diki 16.8.19 9:53

że PO kłamie jak oddycha to wiadomo ale nawet brak im inteligencji bo ?

bo zarzucają że Polską rządzi "układ" to podpowiem w każdym kraju rządzi "układ"

problem jak zawsze jest taki : czy układ jest w miarę uczciwy i czy przynosi dobre owoce ?

bo każda partia to układ ... jak i bezpartyjny ? Kukiz to też jest "układ" jak zwał tak zwał..

no to pod powiem czy raczej przypomnę za PO to rządził układ : "ch. i d. i kamieni Kupy" i od sądów poczynając a na PO kończąc ...

problem jest taki że suweren w wyborach "PO układ" wymienił na "PiS układ" ale nie dało się wymienić sądów..

"PiS układ" co widać po finansach działa zdecydowanie lepiej .. no to będzie miał prolongatę na przyszła kadencje..

PO z takimi osobami "na świeczniku" to ma taki autorytet jak małpa w cyrku ..a nawet mniejszy , bo jak każdy zwierzak małpy są hetero.. a PO-LGBT ostatnio jest tęczowo-homo... czyli na własne życzenie robią "SEPUKU"

w sumie to się tylko dziwie kto na nich jeszcze głosuje..

co można powiedzieć takiemu PO-wcowi ? załóż sobie durszlak na ten swoja biedną głowę i i jedż na bezpowrotną wycieczkę np. w kosmos..