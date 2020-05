ateusz 6.5.20 8:30

To tylko opinia kilku panów spotykających się na kawę i ciasteczka. Jak gnom z Żoliborza każe głosować to wybory będą, najwyżej frekwencja wyniesie 3% ale co tam ważne żeby budyń został na drugą kadencję i mógł dalej łamać konstytucję i od czasu do czasu pokrzyczeć sobie z ambony.