PiS złożył nowelizację ustawy o wynagrodzeniach

Prawo i Sprawiedliwość złożyło nowelizację ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze funkcje państwowe.

- Dzisiaj złożony został poselski projekt zmieniający ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i niektórych innych ustaw. Projekt zakłada podwyżki wynagrodzeń dla Samorządowców, a także dla Prezydenta RP i byłych Prezydentów - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

— Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) August 2, 2021

W piątek Andrzej Duda podpisał z kolei rozporządzenie o podwyżkach dla polityków. Kilka tysięcy złotych miesięcznie zyskają m.in. ministrowie, wiceministrowie, marszałkowie i posłowie.

- W 1995 roku pensja premiera Rzeczypospolitej to było 9 średnich krajowych, a dziś są to 3 średnie krajowe, czyli wszystkie pensje wzrosły, a te pensje stoją ponad 20 lat. Więc to jest tak naprawdę urealnienie tych pensji do współczesnych warunków. Powiedziałem premierowi Morawieckiemu, że wezmę odpowiedzialność za urealnienie wynagrodzeń - tłumaczył wówczas Duda.

Ponadto wicerzecznik PiS powiedział, że o podwyżki dopytywali go liczni posłowie opozycji. Fogiel dodał jednak, że "nie będzie świnią, żeby pokazywać smsy" z takimi pytaniami.

