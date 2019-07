'PiS pozwoli mu się wykorzystać'. Politycy PO-KO skandalicznie o wizycie Trumpa w Polsce

"Gdzie indziej może przylecieć Donald Trump? Tylko tutaj jest tak entuzjastycznie witany przez polityków. Trzeba zauważyć, że to jest prezydent, który mniej przywiązuje wagi do praworządności, a więcej do biznesu, handlu bronią" - mówi portalowi tvp.info.pl poseł Nowoczesnej o trzydniowej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa do Polski z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.