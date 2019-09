PiS nokautuje konkurentów! Wzrost w sondażu!

alex 21.9.19 10:21

Najwazniejsze aby ludziom uswiadomic ze wybory to obowiazek wobec Ojczyzny.Nie wiem jak to zrobic ,ale nie moze byc jak do tej pory ze (po 500+i innej masci doplaty)to wszscy ,a na wybory to juz niema komu.Bardzo slaba frekfecja w wyborach lokalnych ale z pretensjami do gminy to wszyscy.Nie wiem jak to jest,ale mysle jesli ktos nie bierze udzialu w zyciu spolecznym,nie interesuje go co sie dzieje w Gminie,Powiacie,Ojczyznie ,nie chdzi na wybory to znaczy ze sam sie wyklucza z zycia spolecznego no i oczywiscie z tzw.500+.W zeszlym tygodniu bank w Polsce wyslal mi list polecony o likwidacji mojego kata z powodu nie uzywania go przez pare lat.Da sie,da sie i tak powinno tak byc w stosunku do innych spraw.