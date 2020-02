Piotr Wawrzyk: Efekty wizyty Macrona są bardzo konkretne

lady chapel 5.2.20 9:26

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин się cieszy, oj się cieszy...

Afera taśmowa przyniosła dokładnie takie skutki jakie rosja planowała - dojście PiSu do władzy, skłócenie Polaków samych ze sobą oraz skłócenie Polski z jej sąsiadami i całą EU.



EU bez Polski sobie poradzi - Polska bez RU nie ma szans bytu.

UK bez uni sobie poradzi, bo jest 5tą gospodarką świata. A Polska?...

Polexit to nie koniecznie wyjście Polski z EU, to marginalizacja naszego kraju, to stawianie go w szeregu z tyłu, to traktowanie go jako gbura, marudera, wiecznie narzekającego członka wspólnoty