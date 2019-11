Pilne! Z Polski wydalono Szweda Antona T., neonazistę

Szef resortu spraw wewnętrznych podzielił obawy ABW co do obecności Szweda w Polsce uznając, że stwarza on poważne, rzeczywiste i aktualne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mężczyzna jest członkiem neonazistowskiego Nordyckiego Ruchu Oporu, który stawia sobie za cel stworzenie, w drodze rewolucji, północnoeuropejskiej republiki socjalizmu narodowego (Nordycki Ruch Oporu posiada swoje oddziały w Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii).