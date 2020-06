Pilne. Uchwała PKW opublikowana w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu ma 14 dni na zarządzenie wyborów

skarb 1.6.20 8:38

radzePiS RZETELNIE ROZLICZYC BLOKUJACYCH WYBORY 10.05 i teraz wstrzymywanie zabojczego koperty w Senacie!!!!!! ile mozna debatowac niech przysiada dzien i noc i pracuja a nie udaja ze debatuja,POLACY TO WIDZA I SLYSZA DZIEKI POLSKIM MEDIOM I POLSKIM DZIENNIKARZOM.jak RZAD moze tym terrorysta destabilizowanie i psychiczne znecanie sie nad NAMI,to musi sie skonczyc macie czarno na bilaym co robia "wielkomiejscy"prezydenci i nie mozeci temu zapobiec skoro sadow sie nie boja bo ich to ODSUNCIE ICH OD WLADZY SKORO NIE WYKONUJA SWOICH OBOWIAZKU CHOCIAZBY NIE WSPOLDZIALANIE Z RZADEM.TAK DLUZEJ BYC NIE MOZE TE MALE SYCYLIJSKIE MAFIE zlikwidowac