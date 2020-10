Pilne! Aborcja eugeniczna niezgodna z Konstytucją RP. Mamy wyrok TK

Znamy już wyrok w sprawie tzw. „przesłanki eugenicznej” będącej dotychczas podstawą dającą możliwość wykonywania aborcji. Najczęściej pod pretekstem tej przesłanki zabijano nienarodzone dzieci, u których jedynie podejrzewano zespół Downa.

- Aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z Konstytucją – tak brzmi wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogłoszony przez prezes TK Julię Przyłębską.

O zbadanie "przesłanki eugenicznej" z Konsyttucją RP wnioskowało 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.

W uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego czytamy:

- Skoro przymiot godności ludzkiej przysługuje człowiekowi od momentu powstania życia ludzkiego, zaś ochrona prawa do życia jest bezpośrednią konsekwencją ochrony godności ludzkiej, to wykładnia art. 38 Konstytucji [mówiącego o ochronie życia człowieka - przyp. red.] w perspektywie art. 30 Konstytucji RP [mówiącego o ochronie jego godności - przyp. red.] prowadzi do wniosku, że prawo do życia przysługuje człowiekowi na każdym etapie rozwoju, na którym przysługuje mu również ochrona godności ludzkiej, a zatem również w okresie prenatalnym

Ponadto Prokurator Generalny oraz Sejm przedstawią stanowiska w tej sprawie, ponieważ wnoszą o uznanie zaskarżonych przepisów jako niezgodnych z konstytucją.

mp/tk.gov.pl/pap