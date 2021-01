Pierwszy tzw. Wilczy Księżyc w tym roku już dzisiaj

W tym roku w czwartek 28 stycznia 2021 roku na niebie pojawi się po raz pierwszy tzw Wilczy Księżyc, a więc pełnia, w której Księżyc znajdzie się dokładnie po przeciwnej stronie niż Słońce.

Kulminacyjny moment wędrówki Księżyca w kierunku przeciwnym do Słońca rozpocznie się około godziny 20:16 w czwartek 28 stycznia. To właśnie wtedy pełnia Księżyca będzie najlepiej widoczna. Obserwacje warto rozpocząć już jednak od godz. 20:00. Jeżeli pozwolą na to warunki, pełnia będzie świetną okazją do zrobienia niesamowitych zdjęć – możemy przeczytać na portalu radiozet.pl



mp/radiozet.pl