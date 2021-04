Pielęgnacja włosów w domu? Sprawdź jakie to proste

Zamknięte salony fryzjerskie oraz gabinety kosmetyczne sprawiają, że wiele kobiet o swoje piękno postanawia zadbać w domowym zaciszu. Pandemia koronawirusa ma ogromy wpływ na działanie wielu branż usługowych. Okazuje się, że wystarczy zrobić "kosmetyczne zakupy" w drogerii internetowej, aby zamienić swoje mieszkanie w prawdziwy salon fryzjerski. Planujesz wiosną zmienić kolor włosów? Podpowiadamy jak to zrobić, by kolor i cała stylizacja zachwycały.

Brak dostępu do fryzjera? Zamów kosmetyki w drogerii internetowej

Pandemia koronawirusa bardzo mocno odbiła się na naszych pielęgnacyjnych przyzwyczajeniach. Wprowadzone 25.03.2021 r. obostrzenia bardzo mocno wpłynęły na działanie szeroko pojętej branży beauty. Zamknięte zostały m.in salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne i inne usługi związane z utrzymaniem dobrej kondycji naszej skóry i ciała. Przesunięcie lub odwołanie terminów wizyt nie sprawia, że Polki na jakiś czas rezygnują z zabiegów upiększających. Lockdown sprawił, że wiele kobiet postanowiło zadbać o siebie w domu. Dotyczy to m.in stylizacji włosów i paznokci.

Jak to zrobić? Wystarczy zamówić potrzebne kosmetyki w drogerii internetowej horex.pl. Znaleźć tam można ponad 30 tysięcy produktów znanych i lubianych firm kosmetycznych oraz małych manufaktur słynących z preparatów o naturalnym składzie. Wygodny interfejs, łatwy formularz zamówieniowy, ekspresowa wysyłka oraz bezpieczny proces zakupowy sprawia, że już po 48 godzinach od złożenia zamówienia kurier dostarczy Ci paczkę pod wskazany adres. Zakupy w drogerii internetowej to nie tylko oszczędność czasu, ale też pieniędzy. Bogata oferta oraz szybki czas realizacji sprawia, że już po pierwszej transakcji nie będziesz wyobrażać sobie innej formy zakupu kosmetyków.

Jak farbować włosy w domu?

Farbowanie włosów w domu w czasach pandemii cieszy się dużą popularnością. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, by cieszyć się nowym kolorem włosów. W ofercie horex.pl dostępne są m.in kosmetyki do koloryzacji włosów, odżywki, palety do makijażu, zmywacze do makijażu oraz kosmetyki naturalne. Farbowanie włosów w domu zacznij od:

Przygotowania miejsca – farba do włosów może bardzo brudzić. Zorganizuj przestrzeń tak, by uniknąć pobrudzenia dywanów i szafek. Najlepiej robić to w łazience lub kuchni, gdzie łatwo zmyć farbę z płytek. Do zabiegu ubierz również bluzkę, której nie będzie Ci "szkoda" pobrudzić.

Przeprowadzenia próby uczuleniowej – farba do włosów to produkt chemiczny. Ważne jest, by przed użyciem sprawdzić, czy dany preparat nie uczula. Próba polega na nałożeniu odrobiny kosmetyku na skórze i obserwowaniu czy nie pojawiają się żadne niepokojące zaczerwienienia.

Przygotowania akcesoriów – do niezbędnych akcesoriów zaliczamy: miseczkę do wymieszania farby, pędzelek, minutnik, farbę, oksydant oraz rękawiczki.

Przeczytania instrukcji – farby do włosów różnych producentów różnią się od siebie. Warto przeczytać dokładnie instrukcję i zapoznać się z wytycznymi jak nakładać i jak długo pozostawić na włosach.

Odpowiednio odmierz składniki – odmierzanie składników farby "na oko" może nie przynieść zadowalającego efektu koloryzacji lub w skrajnych wypadkach może dojść do zniszczenia włosów.

Używaj rękawiczek i odpowiednio nakładaj farbę – zasada jest taka, by farbę najpierw nakładać na włosy przy skórze głowy (tzw. odrost). Należy podzielić włosy na sekcje i nakładać pędzelkiem. Można nakładać farbę na długości, nabierając farbę na dłonie, by odpowiednio rozprowadzić. Po aplikacji użyj minutnika, by dokładnie odmierzać czas.

Zmyj włosy letnią wodą – po aplikacji farby czas na jej zmycie. Zmyj farbę delikatnie letnią wodą, a następnie nałóż nawilżającą i odżywiającą odżywkę. Decydując się na częste farbowanie należy pamiętać o dbaniu o ich kondycję.

Marion – polskie kosmetyki do stylizacji włosów

Marion to Polska marka, która powstała w 1991 roku. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków do włosów i ciała. Marka cieszy się dużym uznaniem wśród Polek dzięki takim produktom jak: farby do włosów, szampony koloryzujące lub kuracje odżywcze. Własne laboratorium analityczne pozwala na stworzenie nowoczesnych receptur kosmetyków, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Bogata oferta kosmetyków i podążanie za trendami sprawia, że z produkty Marion często nagradzane są wieloma nagrodami za jakość i wydajność. Wysoka jakość w połączeniu z bardzo korzystną ceną gwarantuje dotarcie do coraz szerszego grona odbiorców. Już teraz kosmetyki do stylizacji ciała i włosów są dostępne w 25 krajach. Opócz Polski produkty można kupić m.in w Czechach, na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Łotwie, w Albanii, Gruzji, a nawet na Mauritiusie i Tajwanie.

Marion ma do zaoferowania naprawdę wiele jeśli chodzi o stylizację włosów. W portfolio marki znaleźć można m.in kosmetyki do koloryzacji, szampony, odżywki, serum oraz kuracje odżywcze i nawilżające. Decydując się na kosmetyki tej marki oprócz farb do włosów warto sprawdzić serię olejków do pielęgnacji włosów. Kosmetyki te powstają na bazie awokado, orzechów makadamia oraz drzewa arganowego. Doskonale wpisują się w ekologiczny trend, przez co są uważane za nowoczesne kosmetyki o niesamowitym działaniu.