Piękne świadectwo aktorów! Szlachetna Paczka w M jak Miłość

Tego dnia najsłynniejsza kuchnia w Polsce zamieniła się w nietypowy plan zdjęciowy. W serialowej Grabinie u rodziny Mostowiaków aktorzy „M jak miłość” przygotowali swoją Szlachetną Paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin włączonych do tegorocznej edycji programu. – Jestem ogromnie szczęśliwa, że właśnie w tej mojej kuchni, u mojej rodziny, możemy zapakować Szlachetną Paczkę dla osób, które tego potrzebują. Uważam, że najpiękniejszą rzeczą na świecie jest dać od siebie to, co się ma najlepszego i przekazać to drugiej osobie – powiedziała Teresa Lipowska, serialowa pani Barbara.

– Jesteśmy w kuchni, w której ja też wychowałem się jako widz serialu „M jak miłość” już osiemnaście lat temu. Ta kuchnia kojarzy się z jakimś takim ciepłem domowym i z domowym ogniskiem – komentował Mikołaj Roznerski, który razem z Teresą Lipowską, Rafałem Mroczkiem oraz Małgorzatą Pieńkowską przygotował dedykowaną pomoc dla rodziny pani Justyny i pana Jarosława.

Schorowani seniorzy potrzebują… tapczanu

– Pan Jarosław i Pani Justyna to są starsi państwo. Pomagamy im ze względu na to, że pani Justyna ciężko zachorowała i w zasadzie brakuje im środków do życia – mówił serialowy Marcin.

Życie pani Justyny (65 l.) i pana Jarosława (65 l.) nigdy nie należało do lekkich. Dopiero gdy się poznali i pokochali, uwierzyli w to, że los może się uśmiechnąć także i do nich. Wtedy przyszła diagnoza. Szereg schorzeń i podejrzenie raka kości doprowadziły kochające się małżeństwo na skraj załamania oraz biedy. By ratować życie pani Justyny i przedłużyć ich wspólny czas, zadłużyli się, czego skutki ich rodzinny budżet odczuwa do dziś. Po odliczeniu opłat za mieszkanie, lekarstwa i spłatę długu, na miesiąc zostaje im 299 zł na osobę – nieco ponad 9 zł na dzień. Wśród swoich najpilniejszych potrzeb seniorzy wymienili żywność, środki czystości oraz… tapczan. Swój obecny otrzymali wiele lat temu od rodziny, która wymieniając meble w mieszkaniu, podarowała im swój stary.

– Sytuacja seniorów w naszym kraju jest ciężka, dlatego też wybraliśmy tych państwa, żeby dla nich zrobić Paczkę – powiedział Rafał Mroczek.

Historia miłości przez duże M

Mimo przeciwności pani Justyna i pan Jarosław starają się być samodzielni i nie narzekać. Sekretem ich małżeństwa jest miłość – pielęgnują ją każdego dnia, to ona daje im siły. Żyją bardzo skromnie, ale tworzą szczęśliwą rodzinę, która potrafi czerpać radość z każdej chwili wspólnego spaceru z pieskiem czy rozmów przy herbacie. Nie wiedzą, ile czasu im zostało, ale chcą spędzić „jesień życia” w szczęściu. Razem.

– To jest piękne, że oni się tak wspierają, kiedy pan Jarosław mówi do pani Justyny „nie przejmuj się, mamy siebie, jesteśmy razem – to jest najważniejsze” – mówiła w rozmowie z aktorami Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA organizującego Szlachetną Paczkę.

– Miłość w takim wieku jest bardzo potrzeba. To ich trzyma – dodaje Teresa Lipowska. – Nasze M jak miłość będzie też trzymało, żeby ta miłość u nich się bardzo rozwijała.

Polscy seniorzy na skraju ubóstwa – Raport o Biedzie 2019

Według najnowszego Raportu o Biedzie przygotowanego przez Szlachetną Paczkę w ciągu ostatnich dwóch lat liczba skrajnie ubogich seniorów wzrosła o około 60 tys. Wielu z nich, szczególnie kobiet, nie stać na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Co czwarta wypłacana w Polsce emerytura nie przekracza 1600 zł miesięcznie, a połowa kobiet na emeryturze (48,8%) otrzymuje świadczenie niższe niż 1800 zł. W rodzinach złożonych z osób wyłącznie po 65. roku życia, które w ubiegłym roku otrzymały wsparcie Szlachetnej Paczki, średni dochód na osobę wynosił niespełna 12 zł na dzień. W takiej sytuacji bardzo często seniorzy zadłużają się, by wykupić leki i zwyczajnie – przeżyć.

W 38-milionowej Polsce jest prawie siedem milionów seniorów. Osoby powyżej 65. roku życia już dziś stanowią jedną piątą społeczeństwa, a jeszcze trzydzieści lat temu ten odsetek był niemal o połowę niższy. Niemal co drugi senior (46,2%) ma trwale ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności, takich jak przygotowanie posiłków, sprzątanie czy ubieranie się.

– Starość to wyzwanie. Jeśli nie sprostamy mu dziś – w wymiarze zdrowotnym, psychologicznym, ekonomicznym i społecznym – nie zdążymy poradzić sobie z nim jutro. Będziemy już na to za starzy – podkreślają twórcy raportu.

Zapoznaj się w pełną treścią raportu: www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/

Szlachetna Paczka pomaga seniorom

– To, co się w nas budzi na Wigilię powinno nas ogarniać przez cały rok. To spojrzenie na starszych ludzi, którzy wstydzą się czasem wyciągnąć rękę, a bardzo potrzebują. Popatrz, nie czekaj, aż cię poprosi, ale zrób to sam – namawiała Teresa Lipowska.

– Nie docenia się ludzi starszych, nie docenia się ich wiedzy, tego, co zrobili w życiu. Tu nie chodzi

o oddawanie hołdu osobom starszym, tylko chodzi o to, by ich doceniać, oswajać, by nie emigrowali ze społeczeństwa na jakieś swoje peryferia z tego tylko powodu, że wkroczyli w wiek emerytalny – powiedziała Małgorzata Pieńkowska.

– Powinniśmy się naprawdę rozglądać naokoło siebie. Może ktoś – sąsiad, znajomy – potrzebuje wyciągnięcia ręki, serdeczności jakiejś. Właśnie to, że pomagamy tym ludziom jest dla mnie szczególnie ważne – że pomagamy ludziom starszym, którzy nie wyciągnęli ręki, a my możemy im pomóc – dodała serialowa pani Barbara.

Z pomocą do tych, którym zabrakło szczęścia

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można poznać historie najbardziej potrzebujących rodzin, seniorów i osób samotnych czy niepełnosprawnych oraz zdecydować, dla kogo przygotujemy dedykowaną pomoc. Do internetowej bazy wciąż trafiają nowe opisy rodzin. Darczyńcą może zostać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl, poznać historię, potrzeby i marzenia wybranej rodziny oraz – tak jak aktorzy „M jak miłość” – wspólnie z przyjaciółmi czy bliskimi przygotować paczkę. Pomoc trafi do potrzebujących podczas Weekendu Cudów, który w tym roku przypada na 7 i 8 dzień grudnia. W tym czasie wolontariusze ponownie odwiedzą tysiące rodzin w całym kraju, wręczając im przygotowane przez darczyńców paczki, a wraz z nimi – impuls do zmiany. Czasami zwykła rozmowa, uścisk dłoni czy serdeczny uśmiech mają moc przywracania nadziei na wyjście z trudnej sytuacji. Biedni i samotni potrzebują uwagi i zainteresowania drugiego człowieka. Szlachetna Paczka im to umożliwia.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przygotować Szlachetnej Paczki, wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz inną formę pomocy. To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. Bo to, do ilu rodzin są w stanie dotrzeć wolontariusze i jak skuteczną, odpowiadającą na prawdziwe potrzeby, mądrą pomoc są w stanie im zaproponować – zależy od naszych dobroczyńców. Dzięki nim Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Do takich rodzin i seniorów jak z Raportu o Biedzie, który można przeczytać na www.raportobiedzie.pl.

Pomyśl o tych, którym zabrakło szczęścia. Możesz im pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl.

źródło: komunikat prasowy Szlachetnej Paczki