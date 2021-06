Pereira przypomina Durczokowi jego ,,standardy dziennikarskie'': "Oprzyj się s*ko, wejdę od tyłu”

Do ostrej wymiany zdań doszło na Twitterze między Samuelem Pereirą a Kamilem Durczokiem, kiedy to Durczok zaczął szydzić z "pracy dziennikarskiej" reporterów mediów publicznych. Szef TVP Info przypomniał Durczokowi, jakie „standardy dziennikarskie” on sam prezentował, jak się zachowywał i jak się wysławiał.

- Trójmiejski reporter Zet porównuje kolportowanie pochodzących z nieznanego źródła jpg do publikacji TVP nt. Giertycha. Zapomniał, że przy tym śledztwie wykonaliśmy z @TulickiMarcin kilkutygodniową pracę dziennikarską... czyli coś czego on ws. gdańskich afer nie zrobił nigdy – napisał na TT Pereira.

Ta wypowiedź nie spodobała się Kamilowi Durczokowi, który skomentował ją następująco:

- „Pracę dziennikarską”??? Przecież Ty, Samuelu, nie masz pojęcia, co to jest dziennikarstwo. PS. Chyba, że uczył Cię rzemiosła niejaki Latkowski, kryminalista skazany prawomocnie przez kilka wydziałów karnych, w tym w procesie ze mną.

- Jeśli mówisz o tej szkole dziennikarstwa, gdzie szef woła podwładną i mówi „oprzyj się, suko, o ścianę, a ja wejdę od tyłu”, to rzeczywiście nie mam o niej pojęcia – odpowiedział mu Pereira.

Na tym jednak dyskusja się nie skończyła.



„Pracę dziennikarską”??? Przecież Ty, Samuelu, nie masz pojęcia, co to jest dziennikarstwo. PS. Chyba, że uczył Cię rzemiosła niejaki Latkowski, kryminalista skazany prawomocnie przez kilka wydziałów karnych, w tym w procesie ze mną. — Kamil Durczok (@durczokk) June 17, 2021

Jeśli mówisz o tej szkole dziennikarstwa, gdzie szef woła podwładną i mówi „oprzyj się, suko, o ścianę, a ja wejdę od tyłu”, to rzeczywiście nie mam o niej pojęcia. — Samuel Pereira (@SamPereira_) June 17, 2021

mp/twitter