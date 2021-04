Pentagon przekazał anonimowej spółce setki milionów adresów IP

Na kilka minut przed zaprzysiężeniem Joe Bidena na prezydenta USA Pentagon przekazał 175 milionów adresów IP nieznanej szerzej spółce. Spółka została założona w 2020 roku. Przekazane adresy stanowią 4 proc. wszystkich adresów zgromadzonych w całym globalnym internecie.

Amerykańska armia nie korzystała wcześniej z tych adresów. Pentagon przekazał je spółce Global Resource Systems. Siedziba spółki mieści się w mieście Plantation na Florydzie. Spółka zajmuje dzieloną przestrzeń biurową nad budynkiem, w którym mieści siedziba jednego z amerykańskich banków. Spółka ma własną stronę internetową, na której nie znajdują się jednak żadne informacje na jej temat.

Z rejestrów spółki wynika, że należy ona do Paula Solino, który w 2018 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego firmy Packet Forensic. Firma ta chwaliła się zaś wielomilionowymi kontraktami z Departamentem Obrony oraz FBI. Zajmowała się sprzedażą oprogramowania służącego do szpiegostwa elektronicznego. Oprogramowanie trafiało do amerykańskich agencji rządowych.

Pentagon wyjaśnia, że adresy przekazano po to, aby "zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu przestrzeni adresowej Departamentu Obrony". Miało to również służyć potencjalnemu wykrywaniu słabości i ochronie sieci przed hakerami.

