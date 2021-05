Pedofilia w warszawskim liceum dla dzieci celebrytów w trakcie egzaminów wstępnych?

- Moja 13-letnia córeczka szuka szkoły średniej. W ramach tych poszukiwań (oraz trochę treningu) trafiła do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Egzamin do tej szkoły odbywa się m.in. na podstawie rozmowy na temat książki. Listę książek do wyboru podstawia szkoła – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka. Warto dodać, że to liceum jest znane w środowisku jako "kuźnia" młodych artystów i oraz początkujących aktorów i aktorek w różnego rodzaju serialach.



Dalej Cezary Kaźmierczak publikuje listę tych książek. Oto ona:

- 1. Margaret Atwood, „Opowieść podręcznej”

2. Angela Carter, „Krwawa komnata” (z tomu „Czarna Wenus”)

3. Jarosław Iwaszkiewicz, „Kochankowie z Marony”

4. Czesław Miłosz, „Orfeusz i Eurydyka”

5. Sławomir Mrożek, jednoaktówka „Na pełnym morzu”

6. Platon, „Uczta”

7. Olga Tokarczuk, „Najbrzydsza kobieta świata” (z tomu „Gra na wielu bębenkach”)

Jak pisze Kaźmierczak, jego żona postanowiła przyjrzeć się pierwszej z brzegu książce z tej listy. Wybór padł na „Krwawą Komnatę”.

- Wszystkie włosy stanęły jej dęba. Oto o czym m.in. chciał rozmawiać jakiś pedofil bądź zboczeniec z moją 13-latką! O jej "wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury" – czytamy we wpisie.

Jak się okazuje bowiem, całe opowiadanie jest o seksie. A oto kilka cytatów:

- „Mężczyzna w czarnej masce wolna ręką manipuluje przy kutasie, zakrzywionym w górę jak szabla, którą dzierży”, - „Tuzin mężów wbijało na pal tuzin oblubienic”, - "Bez żadnej powściągliwości”, - „Położył mi władczo rękę na piersi” i - „Kazał mi włożyć obrożę” bo - „Ze swojego stroju zachowała tylko ją”. - „Słyszałam jego ostry krzyk i bluźnierstwa w chwili orgazmu, krwawiłam” - przytacza wybrane cytaty Kaźmierczak.

Podobnie rzecz się ma z pozostałymi książkami.

Na tą sytuację zareagowało natychmiast Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Szanowny Panie, sprawa jest pilnie wyjaśniana. Minister Przemysław Czarnek zlecił Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawdzenie tej kwestii w trybie nadzoru pedagogicznego. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze!” – czytamy na koncie resortu edukacji na Twitterze.

Z kolei ze strony liceum pojawił się na Facebooku komunikat następującej treści:

- „W związku z materiałami opublikowanymi w dniu 18 maja 2021 przez pana Cezarego Kaźmierczaka (Twitter, Facebook) oraz pana Roberta Winnickiego (Facebook) informujemy, że podjęliśmy kroki prawne dotyczące pociągnięcia Panów i innych osób rozpowszechniających fałszywe treści do odpowiedzialności za zniesławienie i zniewagę oraz naruszenie dobrego imienia szkoły”.

