Pedofil Mariusz T. znów w więzieniu

Pedofil Mariusz T., morderca czterech chłopców z Piotrkowa Trybunalskiego, trafił do więzienia w Płocku. Został tam przetransportowany z zakładu zamkniętego w Gostyninie.

Przeniesienie do zakładu karnego to decyzja sądu. W najbliższych tygodniach Służba Więzienna zadecyduje, gdzie odbędzie on całą karę – poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską mjr Bartłomiej Turbiasz, zastępujący rzecznika prasowego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.