Pawłowicz przed meczem ze Szwecją: zwróćcie Polsce ukradziony majątek narodowy!

W środę Polska zagra ze Szwecją w Euro 2020 po zremisowanym 1:1 meczu z Hiszpanią. Zwycięstwo zapewni polskiej reprezentacji wyjście z grupy na turnieju. Bardzo kontrowersyjny wpis na Twitterze zamieściła z tej okazji Krystyna Pawłowicz.

"Szwedzi!! Przed meczem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie" - napisała Pawłowicz, podlinkowując dodatkowo artykuł z portalu Ciekawostki Historyczne.

Szwedzi ‼️

Przed meczem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa,pamiątki i skarby,które przetrzymujecie.

Zob.szerzej:M.Jankowski i H.Kowalski „Uratowane z Potopu” https://t.co/HB5EQorFiF https://t.co/NbHWXSm86t

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) June 20, 2021

Jeden z internautów zwrócił jej uwagę na to, żeby nie mieszać polityki do sportu. Pawłowicz jednak była w swych twierdzeniach nieugięta. "Jest dobra okazja by Szwedom przypomnieć, bo rabowali Polskę jak dzika barbaria, jak Rosjanie i Niemcy, a teraz w swych muzeach chwalą się w polską kulturą i jej skarbami. Nic nie lepsi od pozostałych złodziei pamiątek narodowych, a udają dziś niewiniątka. Ale Polacy pamiętają…" - odpowiedziała internaucie.

Jest dobra okazja by Szwedom przypomnieć,bo rabowali Polskę jak dzika barbaria,jak Rosjanie i Niemcy,a teraz w swych muzeach chwalą się w polską kulturą i jej skarbami.Nic nie lepsi od pozostałych złodziei pamiątek narodowych a udają dziś niewiniątka.

Ale Polacy pamiętają ...

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) June 20, 2021

Na koniec Pawłowicz stwierdziła oczywiście, że wszystkie wpisy miały żartobliwy charakter, chociaż ich lektura nie pozostawia takiego wrażenia. Zamieściła na Twitterze również własne zdjęcie, na którym wskazała, co z jej rąk będzie czekać "niedbających o polskie interesy,dziedzictwo narodowe,szydzących nawet z żartobliwego przedmeczowego wpisu o zwrocie przez Szwecję zagrabionych dóbr RP,nienawidzących Polski".

Niedbającym o polskie interesy,dziedzictwo narodowe,szydzącym nawet z żartobliwego przedmeczowego wpisu o zwrocie przez Szwecję zagrabionych dóbr RP,nienawidzącym Polski,tym razem zdjęcie symboliczne,ale i jednoznaczne... pic.twitter.com/2AllfxV0SK

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) June 20, 2021

jkg/twitter