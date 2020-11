Paweł Kukiz: Trwają rozmowy z prezesem Kaczyńskim

Po rozpadzie koalicji PSL z Kukiz’15 trwają spekulacje, czy Paweł Kukiz zdecyduje się dołączyć do Zjednoczonej Prawicy. Polityk odniósł się do tej kwestii na antenie Polskiego Radia 24, gdzie zaznaczył, że obecnie trwają rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.

Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało się na zerwanie koalicji z Kukiz’15. Główną przyczyną miało być poparcie, jakie posłowie Pawła Kukiza wyrazili wobec działań rządu Mateusza Morawieckiego w związku z negocjacjami unijnymi i groźbą weta.

Jeszcze przed oficjalnym rozpadem koalicji, media informowały o planach dołączenia posłów Kukiz’15 do koalicji rządzącej. Teraz do tych spekulacji odniósł się Paweł Kukiz.

- „Koalicja Polska jest PSL-em tak naprawdę. To cała filozofia. Ja natomiast się do żadnego PSL nie zapisywałem, nie zamierzam zapisać. Nie zamierzam się zapisać do żadnej innej partii. Tutaj też chciałbym uciąć spekulacje, że Kukiz przechodzi do PiS, zapisuje się do PiS czy wchodzi do Zjednoczonej Prawicy. Nie. Ja mam swoich ludzi, ja mam swoich posłów, mam swoje idee” – przekonywał polityk w Polskim Radiu 24.

Zaznaczył jednak, że prowadzi rozmowy o ewentualnej współpracy z PiS:

- „W tej chwili jestem na etapie prowadzenia rozmów. Poczynając od pana prezesa Kaczyńskiego, zamierzam również spotkać się, jeżeli wyrazi oczywiście taką wolę, pan Borys Budka, z panem Czarzastym być może, z panem Zandbergiem, Biedroniem jeśli trzeba będzie. Ze wszystkimi chce rozmawiać” – mówił.

kak/Polskie Radio 24