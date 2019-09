Paweł Kukiz: Idę niszczyć pisowską komunę, z bratnim mi PSL-em

Mamy państwo z dykty - przekonuje Paweł Kukiz, komentujac sprawę Mariana Banasia, szefa NIK. "Dopóki będziemy funkcjonowali w takiej konstrukcji ustrojowej, gdzie I sekretarz partii mianuje szefa NIK-u, gdzie cała ta procedura wyboru przez Sejm to jest farsa, to będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami" - powiedział Kukiz.