Paweł Jędrzejewski: Globalny kryzys gospodarczy po koronawirusie to śmierć dla milionów

Ta pandemia spowoduje to, że przywrócony zostanie naturalny porządek świata. Że wszystko wróci na swoje naturalne miejsce. Że przywrócone zostanie normalne znaczenie zniekształconych pojęć i terminów niezbędnych do racjonalnej oceny i opisu rzeczywistości. To wszystko w ostatnich dziesięcioleciach było potwornie zdeformowane przez globalny lewacko-tęczowy obłęd. On teraz ulegnie znacznemu unicestwieniu w drodze odrzucenia go jako szkodliwej mrzonki. Ludzie powrócą do rzeczywistości, odrzucą ideologiczne lewacko-tęczowe szkodliwe bzdury.



Pewnie kompletnemu rozpadowi ulegnie UE, w dobie kryzysu pandemii w niczym się nie sprawdziła, nie rozwiązała absolutnie żadnego problemu egzystencjalnego, nikomu w niczym nie pomogła. W czasie zagrożenia odpowiedzialność za wszystko, za życie obywateli, za bieg spraw spoczywała tylko i wyłącznie na rządach państw narodowych. Żadne iluzoryczne siły czy pomoc unijna w dobie takiego wielkiego kryzysu nie istnieje. Istnieją realnie tylko przedsięwzięcia podejmowane przez rządy poszczególnych państw. Okazuje się również, że sprawa ochrony własnych granic państwowych ma wartość na miarę życia i śmierci.



Świat po pandemii będzie zupełnie inny niż dotychczasowy. Doświadczeni nią ludzie, poszczególne narody i cała cywilizacja klasyczna przywrócą właściwy i naturalny porządek rzeczy. Kogo jeszcze będą interesowały ideologiczne i bzdurne mrzonki jakiś wulgarnych feministek, nachalnie podsuwanego gender czy zwyrodniałej seksualizacji maluchów. Już teraz, nawet dotąd obojętni, mówić zaczynają o tych kwestiach z obrzydzeniem. Ponadto, wszelkie środki budżetów państw niezbędne będą na zminimalizowanie skutków kryzysu ekonomicznego, a nie na ideologiczny obłęd. Ci z rządzących, którzy tego nie zaakceptują, będą bez zwłoki odsuwani od władzy i wpływu na sprawy publiczne.



Pandemia otrzeźwi ludzi i poszczególne narody. Przywróci też jednoznaczność potwornie zniekształcanych dotąd, lewacko-tęczową nowo-mową, naturalnych pojęć niezbędnych do prawidłowej oceny rzeczywistości. W dziejach ludzkości, zawsze po tak ogromnych doświadczeniach, ludzie wykazywali skłonność do przywracania naturalnego porządku rzeczy.