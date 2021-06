Patryk Jaki w PE: Czas zrobić porządek z Łukaszenką i przestać pomagać Putinowi!

Parlament Europejski debatował dziś na temat sytuacji na Białorusi. Głos zabrał europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, który w mocnych słowach obnażył hipokryzję europosłów i apelował, aby wreszcie „zrobić porządek z panem Łukaszenką i przestać pomagać Putinowi”.

W swoim wystąpieniu Patryk Jaki wskazał na hipokryzję europosłów, którzy mówiąc o wsparciu dla białoruskiego społeczeństwa, w rzeczywistości wspierają Władimira Putina, zgadzając się na budowę gazociągu Nord Stream 2.

- „W tej izbie usłyszeliśmy to, co zwykle. To, że dla nas Białoruś jest bardzo ważna i ważna jest demokracja. Znowu odgrywany jest teatr i udajecie Państwo, że nie wiecie, o co tak naprawdę chodzi. Otóż nie chodzi o samego Łukaszenkę, tylko to, co daje mu siłę, czyli o jego protektora Władimira Putina. Otóż tak się składa, że Władimir Putin, którego zamiast osłabiać to go wzmacniacie”

- mówił europoseł.

- „Na tej sali jest pełno osób odpowiedzialnych za budowanie narzędzi politycznego szantażu takich jak Nord Stream 2, albo odpowiedzialnych za zaangażowanie w tej projekt, albo za bezczynność w tej sprawie. Za każdym razem, kiedy pomagacie Putinowi, to on daje sygnał do Łukaszenki, że może postępować dalej, łamać prawa człowieka. Jeżeli chcecie pomóc Białorusi, to przestańcie wreszcie apelować do wszystkich, tylko zaapelujcie wreszcie do siebie i zacznijcie w tej sprawie działać, bo najwyższy czas, żeby zrobić porządek z panem Łukaszenką i przestać pomagać Putinowi”

- apelował polityk.

Mocno mówiłem dziś do PE i KE: odgrywacie teatr ws. Białorusi udając, że nie wiecie kto stoi za Łukaszenką i kto pozwala mu na łamanie praw człowieka. To Wasz przyjaciel od wspólnych projektów tj. #NordStream2 ! #Belarus #FreeProtasevich pic.twitter.com/tCEfbR0qZa — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) June 8, 2021

kak/DoRzeczy.pl