Patryk Jaki: Pokażę w Brukseli taśmy Neumanna

marek 5.10.19 10:54

Brawo panie Jaki. Jak najbardziej za. Choć wątpię żeby te czerwone knury w PE w jakikolwiek sposób odniosły się do tego nawet jak im pan przetłumaczysz i podasz na tacy.

Ten lewacki beton jest oporny na wszelkie argumenty poza tym będzie bronił swojego gó..a jak to gangster neuman powiedział. Bo to co powiedział to nie tylko odnosi się do jego ferajny ale do całego lewackiego syfu na całym świecie!