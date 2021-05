Paszporty covidowe coraz bliżej. Polska złożyła deklarację

Już od 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa, aby przystąpić do pracy w projekcie – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Odnosił się tym samym do złożenia deklaracji przez Polskę w kwestii przystąpienia do pilotażowego programu certyfikatów dotyczących szczepień przeciwko Covid-19.

Informacje na temat przystąpienia Polski do programu zostały przekazane przez rzecznika w trakcie konferencji prasowej. Dodał, że złożono dokumentację dotyczącą certyfikatów od strony resortu. Andrusiewicz podkreślił, że była ona niezbędna dla konsorcjum prowadzącego testy, aby Polska mogła zostać wprowadzona od systemu.

Rzecznik dodał, że teraz czas na decyzję konsorcjum, aby dopuścić Polskę do testów. Według informacji przekazanych przez niego, są dwie prawdopodobne daty – 21 lub 25 maja. Testy powinny się zakończyć do 1 czerwca.

dam/PAP,Fronda.pl