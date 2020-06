Paryż: lewicowe demonstracje nie ustają

21.6.20 20:03



A co to jest "sochydzenia"?



Misiu, więc to środowisko samo się "sochydza". A poza tym Pan Bóg wyraźnie w Sodomie i Gomorze pokazał co myśli o postępie. Ten postęp zatem ma kilka tysięcy lat. Uj, uj co za "nowoczesność". Teraz Pan Bóg wprowadza v. 2.0 rozwiązania sodomskiego i raczej frondowego cretino o zdanie pytać się nie będzie.



Możesz się poskarżyć Guy'owi, europejskiemu szpecjaliście od faszystów.