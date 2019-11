Papież Franciszek: Kto zapomina o śmierci już umiera

Analityk 2.11.19 13:45

TYLE MILIARDÓW NA ROK IDZIE NA TĄ FIRMĘ, A JEDYNE CO ONI MÓWIĄ, TO TAKIE PUSTE ŁADNE HASEŁKA.



POMYŚLCIE CO BY BYŁO GDYBY WATYKAN I KLER ZASTĄPIĆ EUROPEJSKIM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU I CO ROKU WYDAWAĆ SETKI MILIARDÓW NA JEGO ISTNIENIE. CO JA MÓWIĘ, W SAMEJ POLSCE MOŻNA TAKIE COŚ STWORZYĆ ZA KOSZTA KONKORDATU, PRZECIEŻ TO DOBRYCH KILKA MILIARDÓW ZŁOTYCH ROCZNIE. NA SAMĄ OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI OBCEJ KULTURY JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ W SZKOŁACH IDZIE 1.5 MILIARDA ROCZNIE.